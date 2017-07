L'atac d'un ós va causar la mort d'ovelles a Lladorre

Van morir 169 animals al Pallars i 40 més a França || El plantígrad va atacar-ne una i la resta van morir després d’una estampida

Un ós va causar la mort a un total de 209 ovelles, de les quals 169 es van estimbar per la cresta d’una muntanya de Lladorre, al Pallars Sobirà, per un pendent de 200 metres d’altura i al límit fronterer amb França, segons el seguiment fet per especialistes de l’equip de seguiment de l’ós a França i Agents Rurals de Catalunya.



“Els gossos rastrejadors van detectar molt ràpidament la presència de l’ós a la zona francesa”, van explicar aquest dijous tècnics presents a la inspecció de la zona. A més, van apuntar que en una ovella van trobar cabell d’ós i esquinços provocats per aquest gran depredador.

L’informe que van dur a terme tècnics francesos i ramaders determina que en total l’incident va afectar 209 ovelles i que l’atac es va produir al vessant francès de la muntanya i a només una ovella, la nit de diumenge a dilluns. La resta d’animals es va espantar i es va produir l’estampida per la zona del Paratge Ribereta, i van caure al buit a la part catalana.



Els animals pertanyien a un ramat francès sense vigilància de pastors ni comptava amb la protecció de gossos. Membres de l’executiu francès van confirmar aquest dijous que assumiran els danys ocasionats als ramaders.