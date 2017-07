La Diputació convoca un pla d’ajuts locals de 20 milions d’euros

Aprovat al ple, que reclama també més bombers professionals a la Generalitat

El ple de la Diputació ha aprovat aquest divendres la convocatòria d’un pla extraordinari d’inversions locals, que estarà dotat amb 20 milions d’euros per als anys 2017 i 2018. El president de la Diputació, Joan Reñé, ha explicat que els ajuntaments tenen ara de termini fins el 10 d’octubre per sol·licitar ajuts d’aquest pla, que suposa una aportació mitjana màxima de 65.000 euros per a la majoria dels ajuntaments, a excepció de les capitals de comarca (300.000 euros) i Lleida ciutat. En aquest sentit, Reñé ha sotmès també a debat la concertació d’un crèdit bancari per valor de 10 milions d’euros per cobrir l’actual anualitat, que ha tirat endavant. El ple ha aprovat la convocatòria d’un altre pla d’ajuts, en aquest cas, a lloguers i subministraments per a les entitats locals durant els anys 2017, 2018 i 2019, dotat amb 5,4 milions d’euros. Els diputats han donat suport així mateix a una moció del PP per demanar a la Generalitat que convoqui més places de bombers i que busqui una solució al parc del Pont de Suert més enllà de la sortida provisional acordada fins el 31 d’agost vinent, per la qual s’organitza un sistema de guàrdia de tres persones per evitar el tancament.