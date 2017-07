Alguaire estrena vols d’estiu i autovia i els viatgers celebren tenir Lleida a sis minuts

Més de 130 inauguren la temporada, amb avions a Menorca i Eivissa que se sumen als de Palma fins al setembre || Primer dia d’activitat comercial després d’obrir dilluns l’A-14 fins a la capital del Segrià

Alguaire va estrenar ahir una nova temporada de vols d’estiu en què la principal novetat està fora de l’aeroport. L’estrena dels avions d’Air Nostrum a Menorca i Eivissa, que se sumen als de Palma fins al 3 de setembre, arriba la mateixa setmana en què ha obert al trànsit l’autovia A-14 fins a Lleida ciutat. Aquest nou tram retalla el que fins ara era un trajecte de més de vint minuts per l’N-230 a poc més de sis des del vial d’accés a l’A-2 fins al pàrquing gratuït de la terminal. Nombrosos viatgers van celebrar el que valoren com una millora en seguretat, comoditat i, per damunt de tot, un considerable estalvi de temps.

“És la primera vegada que utilitzo l’autovia per venir i és tota una millora”, corrobora el David, un jove veí d’Alpicat que va acudir a l’aeroport a recollir la Gemma, estudiant de la Universitat de Lleida que resideix a Menorca i va desembarcar al migdia del primer avió a Alguaire. Com ella, bona part dels que van agafar avions a Lleida ho van fer per visitar familiars i amics a les comarques lleidatanes.



Hi va haver qui va viatjar ahir de Menorca a Alguaire i d’allà a Eivissa al sortir més barat que un vol directe

Tanmateix, també hi va haver qui va arribar des de Menorca només per pujar al vol d’Eivissa una hora després. “Quan vam comprar els bitllets, vam comprovar que fer escala aquí ens sortia més barat que un vol directe entre les dos illes”, van explicar. Avantatges en el preu dels bitllets expliquen també que altres viatgers amb destinació a Barcelona desembarquessin a Alguaire en lloc del Prat. En qualsevol cas, el perfil de les persones que van passar pels taulells de la terminal era molt diferent dels que poden veure’s a l’hivern, quan la gran majoria dels passatgers són britànics i israelians de viatge a les pistes d’esquí del Pirineu.

Pel que fa als que van viatjar a les illes Balears, més de 130, les famílies amb nens de diferents municipis de Lleida suposaven bona part del passatge del primer avió a Menorca; mentre que grups d’amics i parelles eren bastant més freqüents en el primer vol a Eivissa. Uns i d’altres van iniciar el viatge sense gairebé esperes.

En els moments de menor afluència de públic, n’hi havia prou amb només tres minuts perquè una família amb nens petits en braços i carregada de maletes creués la porta de la terminal, facturés l’equipatge i accedís a la zona restringida a passatgers per embarcar.

L’inici de les operacions d’estiu va tenir uns observadors inusuals: una delegació de l’autoritat d’Aviació Civil del Sudan va acudir a l’aeroport lleidatà en el marc d’un programa d’intercanvi d’experiències amb professionals de Catalunya i Espanya (vegeu el desglossament). El delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré, va afirmar en declaracions a Lleida Televisió que les expectatives d’ocupació dels vols d’estiu són “superiors a la de l’any passat” per la recuperació econòmica i va pronosticar que oscil·larà entre més del 60% i el 80%.

Una delegació d’Aviació Civil del Sudan estudia l’aeroport

Una delegació de vuit membres de l’organisme d’Aviació Civil del Sudan va visitar ahir Alguaire per observar els procediments de control i seguretat de l’aeroport lleidatà durant el primer dia dels vols d’estiu. Ho van fer en el marc d’un programa d’intercanvi de coneixements i experiències amb personal del sector aeronàutic de Catalunya i Espanya, que anteriorment havien visitat l’aeroport internacional de Khartum.