Consum renuncia a arbitrar entre Endesa i la Vall Fosca

Sobre el conflicte per l’IVA dels rebuts de la llum || Arran d’un informe jurídic que conclou que no és de la seua competència

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La solució al conflicte sobre els rebuts de la llum entre la Vall Fosca i Endesa no arribarà a través d’un laude de l’Agència Catalana de Comsum. L’organisme de la Generalitat ha renunciat a exercir un arbitratge sobre l’IVA que la companyia ha d’aplicar a les factures, dos mesos després que la directora de l’ens, Montserrat Ribera, anunciés la seua intenció de mediar entre les dos parts per concloure anys de litigis (vegeu SEGRE del 9 de maig). Aquesta decisió s’ha pres per un informe jurídic que conclou que Consum no té competències en aquest àmbit.Així ho van corroborar ahir