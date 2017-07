Multa de mig milió per treure d’Andorra 738.000 € sense declarar

Una parella de jubilats que va ser interceptada quan anava amb autobús a Bellver de Cerdanya el 2013 || La Guàrdia Civil ha decomissat aquest any més de 300.000 €

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha condemnat una parella de jubilats de Barcelona a pagar més de mig milió de multa per haver intentat treure 738.000 euros sense declarar procedents d’Andorra i que van ser interceptats a Bellver de Cerdanya el 2013, quan sortien del Principat en un autobús que cobreix el trajecte entre la Seu d’Urgell i la capital catalana. D’aquesta forma ratifica la sanció imposada per la Secretaria del Tresor i Política Financera del ministeri d’Economia per una infracció greu de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Es tracta