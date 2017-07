Dos-centes persones tallen a Montblanc l’N-240 per reclamar el túnel del coll de Lilla

Polítics lleidatans s’uneixen a la protesta i exigeixen tant obres de Lleida a les Borges com alliberar l’AP-2

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Unes dos-centes persones van tallar ahir la carretera N-240 a Montblanc per reclamar a Foment que reprengui les obres del túnel del coll de Lilla, després que el ministeri les hagi ajornat almenys fins al 2018 al·legant dificultats imprevistes a causa de la composició del subsòl (com va avançar SEGRE dissabte passat). Els dos talls a partir de les sis de la tarda, l’un a la rotonda d’accés a l’autopista AP-2 i l’altre a l’altura de la desviació en direcció a Lleida, amb prou feines van durar uns minuts, però n’hi va haver prou per provocar cues quilomètriques de vehicles