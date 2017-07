Renoven el col·lector d’aigües residuals de la Canaleta de Tàrrega

L’ajuntament de Tàrrega iniciarà en les properes setmanes la renovació del col·lector que recull les aigües residuals de la zona nord de la ciutat. Suposarà substituir 1.200 metres de conduccions des del polígon de la Canaleta, que inclouen l’àrea urbana des de la part nord del carrer Sant Pelegrí fins al parc de Sant Eloi.

Inspeccions a la canonada van detectar patologies causades pel pas del temps, per la qual cosa s’ha optat per substituir-la. Segons l’edil d’Urbanisme, Martí Pijuan, el col·lector tindrà més capacitat i serà de polietilè, en lloc de formigó. El pressupost supera els 200.000 euros i els treballs obligaran a aixecar rases amb poques afectacions als veïns, ja que el traçat discorre bàsicament per sectors urbanístics encara no desenvolupats. En el tram sota la línia ferroviària Lleida-Manresa es repararà el tub actual per evitar cavar rases i suspendre la circulació de trens. Pijuan va explicar que mentre durin les obres el col·lector no quedarà inactiu, ja que la nova canalització s’anirà col·locant en paral·lel a l’actual.



L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Agrovial SA, que va portar a terme recentment les obres de millora del Pla del Reguer.