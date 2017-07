Tres equipaments públics de Sort reben la llum de connexions il·legals

Negocien comptadors per al poliesportiu, la piscina i el Museu de les Papallones

El Museu de les Papallones de Sort, la nova piscina inaugurada aquest estiu i el poliesportiu municipal reben la llum de connexions il·legals a la xarxa elèctrica. El primer no té comptador per registrar el consum; la segona agafa l’electricitat del poliesportiu, i aquest, al seu torn, fa servir un comptador d’obra, instal·lat de forma provisional fa més de dos dècades per fer possible la construcció de l’edifici. Aquesta situació va quedar palesa en el ple celebrat la setmana passada, en el qual l’ajuntament va avançar que treballa per legalitzar aquests subministraments. “Haurem de valorar la situació econòmica de l’ajuntament,