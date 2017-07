Detingut per cultivar marihuana a una vivenda de Balaguer

Els Mossos d’Esquadra han trobat a l’habitatge 184 plantes

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un veí de Balaguer de 37 anys per un delicte contra la salut pública i per defraudació del fluid elèctric. Segons ha informat avui la policia catalana, la investigació es va inciar fa dues setmanes després de tenir indicis que en un habitatge del carrer Quarter de Balaguer. A l'interior de la casa, els agents van trobar 184 plantes de marihuana en procés de creixement, a més de material per al cultiu de la droga. També van detectar que la plantació estava connectada de forma il·legal a la xarxa elèctrica. El detingut ha passat avui a disposició judicial a Balaguer.