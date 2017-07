El Mossos denuncien manca d'efectius en el torn de nit al Pirineu

Demanen un increment d'agents i caporals a cada comissaria de la regió de Pirineus i posar fi als desplaçaments d'agents entre comissaries

La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) denuncia en un comunicat "la greu manca d'efectius que sofreix el territori de Pirineus (RPPO) i la mala gestió que s'està portant a terme per part dels comandaments de les ABP’S i dels Caps Regionals".

El sindicat reclama un increment d'agents i caporals a cada comissaria de la regió de Pirineus i "posar fi als desplaçaments d'agents entre comissaries (de Tremp a Sort i de Vielha a Pont de Suert i viceversa) en forma unipersonal així com el patrullatge unipersonal dels caps de torn".

Segons explica en el comunicat, aquesta última setmana, "hem vist com diverses comissaries, com Sort, només hi havia un agent disponible per a patrullar. Llavors s’envia un agent des de Tremp i deixem en “quadre” aquella comissaria, o sigui que realment tenim un greu problema amb els efectius de la regió policial de la RPPO". Per contra, expliquen, en “horari d’oficines” "tenim gent de sobres i com que aquests últims mai fan nits, la balança no està equilibrada".

El sindicat reclama "una millor gestió de cada comissaria per garantir els mínims establerts a cada torn i disposar d'un caporal a cada torn de treball, si fa falta que assumeixen tasques de patrullatge i requeriments els agents i comandaments adscrits a despatxos (OAC-GAV-CAPUSC,...), proximitats/ORC/Requeriments,... i per part de l'Administració que no es tingui recança en aplicar coeficients i d'utilitzar el romanent per a garantir els serveis".

A més, segons USPAC, "hem proposat en diverses ocasions a la DGP i a la conselleria d’Interior utilitzar les hores extres per a compensar la manca d’efectius a territoris com la regió de Pirineus, on la població augmenta moltíssim a l’hivern i a l’estiu, però han fet cas omís de les nostres peticions".

Així mateix, des d’USPAC es recorda que han sol·licitat reunir-se, dos vegades, amb el Síndic d’Aran "per a traslladar-li la nostra proposta per a solucionar, provisionalment, la greu manca d’efectius que pateix la Vall d’Aran, però aquest no ha respost a les nostres peticions".

Finalment, USPAC insta als alcaldes de les poblacions més importants de la regió de Pirineus (RPPO) que "demanin explicacions a la Conselleria d’Interior i que els hi diguin per quin motiu no tenen mossos durant el torn de nit per a cobrir el Pirineu".