El PP reclama que Sort elimini el nom del Centre Republicà Català de la façana de l’edifici

La diputada del PP per Lleida, Marisa Xandri, va reclamar ahir a l’ajuntament de Sort que retiri el nom del Centre Republicà Català de la façana d’aquest edifici, de propietat municipal i que acull el casal de jubilats. Xandri va afirmar que el rètol “inquieta” i “impedeix votar en llibertat” quan hi ha eleccions i l’immoble acull un col·legi electoral. “La República i la Guerra Civil van deixar molt mals records”, va dir. Xandri va afirmar que la inscripció va ser “imposada pel convicte Jordi Ausàs” quan era conseller al llavors alcalde, “el convergent Agustí López”. En realitat, va formar part de la façana original, va ser destruïda a la guerra pel bàndol nacional l’any 1938 i reconstruïda la dècada passada. L’alcalde, Raimon Monterde, va afirmar que ni el Partit Popular ni veïns no han plantejat aquesta proposta a l’ajuntament. A través de Twitter, va respondre amb sorna a Xandri suggerint-li quatre passos per eliminar la inscripció: presentar una llista a les municipals, aconseguir regidors, portar la proposta al ple i sotmetre-la a referèndum.