Els nous trens de la Pobla compleixen un any i el Jussà prioritza ara enllaços amb l’AVE

Els usuaris demanen que s’ajustin horaris per poder fer transbords amb altres serveis regionals || Alcaldes valoren positivament el servei i el consell del Jussà incentivarà el seu ús entre els empleats

Els dos nous trens de la Pobla compleixen avui un any de la seua entrada en servei i, en aquest període, els han utilitzat un total de 167.514 passatgers, una xifra que ha suposat un increment de viatgers d’un 200% en els sis primers mesos del 2017 (fins als 91.969). Per promoure la línia de la Pobla, des del consell del Jussà incentivaran l’ús entre els polítics i treballadors de la corporació. Així ho va explicar el seu president, Constante Aranda, que va apuntar que a partir del setembre insistiran a reemplaçar els trajectes amb cotxe pel tren per als