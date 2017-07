Un conductor ebri atropella quatre vianants a la Granja d'Escarp

Estaven asseguts a l’avinguda del Segre i dos van haver de ser evacuats a l’Arnau || El xòfer va donar positiu amb 0,63 mg/l i va ser denunciat pels Mossos

Un conductor que circulava en estat ebri va atropellar diumenge a la nit quatre persones a la Granja d’Escarp, i en van resultar ferides dos. Segons van confirmar els Mossos d’Esquadra, els fets van tenir lloc pocs minuts abans de la mitjanit a l’avinguda del Segre d’aquesta localitat del Segrià. En aquell moment, quatre persones d’origen estranger es trobaven assegudes en una zona coneguda com de la Sardana, a la part posterior del municipi.Va ser llavors quan, per causes que es desconeixen i s’investiguen, un cotxe, conduït també per una persona de nacionalitat estrangera, les va atropellar. Després de donar-se