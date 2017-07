Caçat a Tàrrega a 188 km/h en un tram de 90

REDACCIÓ Actualitzada 26/07/2017 a les 10:14

© Caçat a Tàrrega a 188 km/h en un tram de 90

Un jove andorrà de 20 anys va ser denunciat dilluns pels Mossos d’Esquadra al ser caçat a Tàrrega circulant a 188 quilòmetres per hora en un tram limitat a 90. Els fets van tenir lloc durant un control de velocitat muntat per la policia autonòmica a la carretera L-310, al seu pas pel terme municipal de la capital de l’Urgell. Pocs minuts abans de les set de la tarda, el radar mòbil instal· lat per a l’ocasió va detectar un vehicle que superava en excés la velocitat permesa. Els agents van donar l’alto al cotxe i, després d’identificar el conductor, aquest va ser denunciat penalment com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el trànsit. Per aquest motiu, haurà de comparèixer davant del magistrat del jutjat de Cervera.