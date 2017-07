La C-14 a Tres Ponts, segura contra la caiguda de roques a l’espera del túnel

C. SANS

El territori valora positivament la instal·lació dels cinc trams de xarxes de protecció || Adjudicada la direcció de les obres de millora integral del traçat

Els treballs per millorar la seguretat a la carretera C-14 a la zona de Tres Ponts entre Organyà i Montant de Tost, a l’espera de construir el túnel, han arribat a la fi. Fa poc més d’una setmana que ha finalitzat la instal·lació dels cinc nous trams de xarxes de protecció i de pantalles dinàmiques (voladisses), que se sumen a les ja instal·lades en fases anteriors, però que no eren suficients per evitar la caiguda de roques en aquest tram de muntanya.La valoració d’aquests primers dies és totalment positiva. L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, un dels municipis en els quals la