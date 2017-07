Conveni per promoure el turisme vinculat a l’ós al Pallars Sobirà

Generalitat i hotelers firmaran avui un conveni per posar en relleu el patrimoni natural i la fauna salvatge a les valls del Pallars Sobirà. L’acord el segellaran el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Ferran Miralles, i el president del consorci Turisme Valls d’Àneu, Carles Cortina, i també ajudarà a plantejar accions a partir dels actius patrimonials relacionats amb la fauna que serveixin per impulsar activitats econòmiques que siguin beneficioses per a la població animal.

D’altra banda, Unió de Pagesos va reunir ahir en una assemblea els ramaders del Sobirà per fer un balanç dels possibles danys causats per la fauna salvatge protegida i cinegètica. El sindicat els havia d’explicar ahir a la nit els procediments que s’han de portar a terme per reclamar compensacions quan els ramats hagin estat atacats per aquests animals. Així mateix, havia d’informar sobre la feina que es fa des del sindicat davant del “creixent impacte” que està tenint la “ineficaç gestió de la fauna” en el sector de la ramaderia de muntanya al Pirineu.

Per a Unió de Pagesos, el cas de les més de dos-centes ovelles que van morir estimbades a Lladorre (vegeu el SEGRE del dia 21) manté obert el debat a l’entorn de la gestió de la fauna salvatge.