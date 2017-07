El Segrià convoca el ple a l’agost per licitar ja els serveis de recollida d’escombraries

El consell tramitarà dos concursos, l’un per al porta a porta i l’altre per a les illes de contenidors || S’ha d’accelerar la tramitació perquè la concessió amb l’adjudicatària actual expira a l’octubre

El consell del Segrià ha convocat els trenta-tres consellers en un ple el dia 4 d’agost per aprovar les clàusules que han de definir els concursos per portar a terme el servei de recollida d’escombraries pels sistemes d’illes de contenidors i porta a porta. L’actual empresa adjudicatària, FCC, presta el servei mitjançant una pròrroga que expira a l’octubre, i per això el consell ha d’accelerar la tramitació de la licitació per aconseguir un nou gestor.No obstant, demà, durant el consell d’alcaldes, s’informarà sobre les clàusules dels concursos i la setmana vinent es debatrà en la comissió de Medi Ambient perquè