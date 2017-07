Vint desallotjats per un foc que calcina un local del centre de Vielha

Es va originar a la teulada d’un club nocturn i van ser necessàries deu dotacions de bombers per poder-lo sufocar || Evacuats també veïns de l’edifici contigu

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Una vintena de persones van haver de ser desallotjades ahir per un espectacular incendi que va calcinar un club nocturn a Vielha. El foc es va declarar, per causes que es desconeixen, a la teulada d’aquest establiment, situat als números 5 i 7 del carrer Pradets, en ple centre de la capital aranesa. Va ocórrer pocs minuts abans de les vuit del vespre i les flames, de diversos metres d’alçada, es van propagar ràpidament per tota la coberta de fusta del club (que compta amb la planta baixa i dos pisos més), la qual cosa va generar una intensa fumarada