Baqueira inverteix gairebé 9 milions i prioritza una nova cafeteria a 1.800 m

Enderroca l’antic local i el construeix de nou amb una sola planta || Substitueix també els vells canons de neu per uns de nous que poden traslladar-se de lloc

Baqueira Beret està portant a terme una inversió de gairebé 9 milions d’euros en obres de millora dels equipaments durant els mesos d’estiu de cara a la temporada d’esquí vinent. El projecte dels treballs inclou diferents intervencions, la més important de les quals és la reforma de la cafeteria Del Bosque, que està situada a la cota de 1.800 m. L’edifici anterior s’ha enderrocat i actualment en construeixen un de totalment nou, la qual cosa implicarà una modernització de l’equipament.El director comercial de Baqueira, Xavier Ubeira, va explicar ahir que a la nova cafeteria no hi haurà dos plantes, com