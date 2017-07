El Parlament presentarà una resolució contra les línies de molt alta tensió

El Parlament treballarà en la redacció d’una proposta de resolució que fixi la postura de la Generalitat al respecte de projectes com el de la línia de molt alta tensió (MAT) del Pallars després que l’Estat hagi donat el vistiplau a la subestació d’Isona. Tres representants de la plataforma unitària contra l’autopista elèctrica es van reunir ahir amb polítics de tots els grups del Parlament, a excepció del Partit Popular, per traslladar-los les seues preocupacions davant de la MAT del Pallars i del recreixement de la línia de Foradada del Toscar-la Pobla de Segur (vegeu SEGRE d’ahir). Fonts de la plataforma van explicar que els projectes de recreixement “poden ser MAT encobertes” i que ja s’havia aprovat una moció de la CUP que sol·licitava que no es construïssin més línies de molt alta tensió a Catalunya i que la resolució, en la qual es començarà a treballar immediatament, servirà perquè es concreti l’actitud de la Generalitat davant de projectes de MAT. Així mateix, en la trobada d’ahir, també van acordar fixar una reunió dels membres de la plataforma amb representants dels departaments d’Empresa i Territori perquè els puguin transmetre les queixes de la ciutadania al projecte de la MAT i del recreixement de línies.