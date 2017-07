El Sobirà crearà productes turístics al voltant de l’ós

L’ós serà un reclam turístic per a les Valls d’Àneu i els socis del projecte Piroslife i el consorci de Turisme Valls d’Àneu treballaran per definir un pla d’acció i crear productes turístics aprofitant-ne la presència. Així es va recordar ahir durant la firma d’un conveni entre Generalitat i hotelers per impulsar activitats econòmiques relacionades amb l’ós. A més, empresaris i organitzacions de la Vall de Cardós i la Vall Ferrera seran convidats a formar part de l’acord. El director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, va explicar que això no significa que deixin d’invertir i fer projectes per minimitzar els danys de l’ós. En aquest sentit, l’assemblea de ramaders organitzada dimecres per Unió de Pagesos va acordar crear una taula de treball que reuneixi els afectats de les comarques del Pirineu per analitzar atacs de la fauna salvatge.