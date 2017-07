Les Borges vol recuperar els títols de Paeria i de paers

El ple aprova una moció a favor del referèndum || Tàrrega tomba un text del PSC sobre l’1-O i Balaguer, a favor del debat

El ple de l’ajuntament de les Borges Blanques va aprovar per unanimitat ahir a la nit iniciar un expedient per recuperar el títol de Paeria que va tenir el consistori fins fa tres segles (previ als Decrets de Nova Planta) i de paer per als edils. També va iniciar l’expedient per a un nou escut heràldic.

D’altra banda, el ple de Balaguer va aprovar les ordenances reguladores del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic, que es troba a l’edifici del viver d’empreses. També va aprovar una moció de la CUP per crear espais de debat constituent per al futur de Catalunya. Durant el debat, l’edil del PSC Carlos Garcia va explicar que hi votaria a favor perquè vol que hi hagi un “ampli debat”. Tanmateix, els altres dos regidors del PSC es van abstenir.

També els plens de Tàrrega i de les Borges van debatre mocions sobre el referèndum sobiranista. A Tàrrega, el ple va tombar una moció del PSC, ara en l’oposició, per rebutjar el procés d’independència de Catalunya i trobar un acord mitjançant una reforma constitucional. La moció demanava protegir els funcionaris de l’ajuntament de Tàrrega davant d’una “iniciativa sense cobertura legal”. A les Borges es va aprovar per unanimitat una moció de suport al referèndum. D’altra banda, a Mollerussa es va aprovar treure a concurs el servei de jardineria.