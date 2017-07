Vint-i-set anys de presó per a ‘narcos’ detinguts amb èxtasi a les Borges

Set condemnats que sumen aquesta pena, a més d’una multa de 430.000 euros

L’Audiència de Saragossa ha condemnat una xarxa integrada per set narcotraficants, entre els quals un veí de les Borges Blanques, a un total de vint-i-set anys i tres mesos de presó per un delicte contra la salut pública després que els fos confiscat, en un garatge de la capital de les Garrigues, gairebé un quilo d’MDMA, conegut com a èxtasi, entre altres substàncies. A més, entre tots plegats també hauran d’abonar una multa de 430.000 euros. Els fets es remunten a l’octubre del 2015, quan la Policia Nacional investigava una important organització dedicada al tràfic de drogues en el conjunt