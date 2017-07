Homenatge pòstum del Dirt Track de l’Albi a un directiu

És la tercera prova de la Copa Rodi que tindrà els Màrquez d’espectadors

La Copa Rodi Dirt Track arriba avui a l’equador amb la disputa de la tercera prova puntuable per al campionat d’estiu, que es disputarà al circuit de l’Albi amb rècord de participació. La prova, que començarà a les nou de la nit amb els entrenaments, que donaran pas a les mànegues classificatòries a partir de les deu, servirà per recordar un dels seus directius, Joan Sanahuja, mort recentment.

“Teníem ganes de fer un reconeixement a una persona que ha estat amb nosaltres des del primer dia que vam començar a construir el circuit i fins al final, i que tenim molt gravada en la nostra ment”, va afirmar ahir l’alma mater del Club Motociclisme de l’Albi, Jaume Gaya, que també hi participa com a pilot.

El seu president, Roger Sanahuja, fill de l’homenatjat, va destacar l’alta participació en l’acte de presentació de la prova que va tenir lloc ahir a la delegació territorial d’Esports de la Generalitat. “Comptem amb mig centenar de pilots en les quatre categories (Elit, Open/Màster, 85cc i alevins), la millor inscripció des que organitzem aquesta prova. Fa més d’una setmana que treballem per poder tenir el circuit en les millors condicions”, va apuntar.

Gaya també va confirmar, com ja és habitual, l’assistència dels germans Marc i Àlex Màrquez, aquest últim ja recuperat de la seua lesió. Els dos pilots del Mundial, que també utilitzen aquesta instal·lació per als seus entrenaments de dirt track, aprofitaran els darrers dies de vacances abans de reprendre el campionat el cap de setmana que ve a Brno (República Txeca) per presenciar in situ la carrera i fer l’entrega de trofeu. “Com cada any, serà un espectacle molt atractiu del derrapatge, amb carreres intenses i molt ràpides”, va destacar Gaya.

Després de les dos proves disputades fins al moment (Rufea i Agramunt), Ferran Cardús i Gerard Bailo, guanyadors cada un d’una carrera, lideren la categoria Elit, amb el mateix Gaya en tercera posició, exactament la mateixa que ha ocupat en les dos últimes cites. El seu fill, Jordi Gaya, a més, és el líder provisional en la categoria d’alevins.