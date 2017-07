L’home es va precipitar al buit mentre ascendia al pic del Pa de Sucre amb un company || És el tercer accident mortal en activitats de muntanya d’aquest any.

❘ Un escalador francès va morir ahir al precipitar-se d’una altura de 10 metres mentre ascendia al pic del Pa de Sucre, a la vall de Boí (Alta Ribagorça). Segons van informar ahir els Bombers de la Generalitat, els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 16.45 h, després que un company de l’escalador va arribar al refugi Ventosa per donar el senyal d’alarma. Les primeres informacions apuntaven que es tracta de dos ciutadans de nacionalitat francesa i que un, per causes que es desconeixen i s’investiguen, es va precipitar d’una altura de 10 metres, la qual cosa li va causar diversos traumatismes a causa de la caiguda. Efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers van rescatar l’escalador i, a pesar que li van practicar durant més de mitja hora les maniobres de reanimació cardiopulmonar, no van poder fer res per salvar-li la vida. El jutge de guàrdia va ordenar l’aixecament del cadàver.. També es van mobilitzar un helicòpter del SEM i quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació per aclarir les causes de l’accident. Aquest és el quart accident mortal en activitats de muntanya en el que va d’any a Lleida i el primer d’aquest estiu. L’abril passat, van morir un esquiador , després de colpejar-se amb un canó de neu a Boí Taüll, i un veí de Vielha de 45 anys va morir després de precipitar-se amb el seu parapent a Àger . El passat 16 de juliol, va morir un madrileny de 55 anys a l’accidentar-se quan practicava salt base a Mont-rebei