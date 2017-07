Mor un treballador en una granja de Vallfogona de Balaguer

Va ser colpejat al pit pel braç extensible d’un tractor

Un home de 65 anys va morir la nit de divendres mentre treballava en una explotació ramadera de Vallfogona de Balaguer, a la Noguera. Segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra, l'accident laboral s'ha produït a les 22.53 hores i fins al lloc s'han desplaçat patrulles de la policia catalana, el SEM i Bombers. Tot apunta que el braç extensible d'un tractor va impactar a la zona abdominal del treballador, causant-li ferides molt greus. Els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. La víctima, de nacionalitat búlgara, era veí de Vallfogona. Els Mossos han obert una investigació per determinar les causes de l'accident.