Rull anuncia desviacions en breu de camions de l’N-240 a l’autopista

La Generalitat i Foment negocien aquesta mesura per reduir l’accidentalitat

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El conseller de Territori, Josep Rull, va avançar ahir que “en les pròximes setmanes” anunciaran novetats per a la millora de la seguretat de la carretera N-240. “Explicarem coses bones per al territori”, va dir, i va recordar que negocien amb el ministeri de Foment la desviació de camions de la Nacional cap a l’autopista AP-2. En una visita ahir a Agramunt, el titular de Territori va reiterar que el Govern espanyol i la Generalitat podrien estendre ben aviat el “model de Girona”, on els camions són desviats de l’N-II cap a l’AP-7 de forma obligatòria a canvi de descomptes