Alguaire opta a acollir l’exhibició aèria de la Mercè, que atreu milers d’espectadors

L’empresa que organitza la Festa al Cel, que va deixar la capital catalana el 2013, planteja l’aeroport de Lleida al descartar-se Santa Susanna || La Generalitat ho estudia però dubta que sigui per a aquest any

L’aeroport d’Alguaire s’ha convertit en un ferm candidat a allotjar la Festa al Cel, el festival aeri que es va celebrar durant anys a Barcelona coincidint amb les festes de la Mercè i que aquest any havia de traslladar-se a Santa Susanna, al Maresme. La Generalitat va comunicar la setmana passada a l’empresa organitzadora, Estudio Brainstorm, la impossibilitat que l’esdeveniment aeri se celebri a la població costanera per motius de seguretat, ja que l’afluència a aquest espectacle es compta per milers de persones. El director del festival, Daniel Ventura, va explicar ahir que la seua empresa està vinculada a l’organització