Arranquen i roben 55 xiprers d’un viver de Castellserà

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació

Uns desconeguts van arrancar de soca-rel i van robar dijous a la matinada un total de 55 xiprers d’un viver de Castellserà. Segons va explicar el seu propietari, David Borda, eren arbres que tenien entre un i dos anys i estaven plantats al viver per fer-los créixer durant uns vuit anys abans de vendre’ls. Mesuraven entre 50 centímetres i un metre i el seu valor de mercat era de 20 euros per xiprer, amb la qual cosa els danys econòmics ascendeixen a més de mil euros. “Es nota que qui ho ha fet no té ni idea de plantes, perquè