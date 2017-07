Mor el conductor d'una furgoneta en una sortida de via a Artesa de Segre

En l'accident, ocorregut a la C-14, han resultat ferides cinc persones més

El conductor d'una furgoneta ha mort aquest migdia després de patir una sortida de via amb el seu vehicle a la C-14 al terme municipal d'Artesa de Segre, a la Noguera. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 107, entre Artesa i Ponts. Per causes que es desconeixen i s'investiguen, la furgoneta, en què viatjaven sis persones a direcció Lleida, ha xocat amb l'entrada de ciment d'una finca i ha bolcat, quedant a la cuneta. Dos dels ocupants, entre ells el conductor, han hagut de ser excarcerats pels Bombers. Finalment, el xofer ha perdut la vida. A conseqüència de l'accident, s'ha tallat la C-14 en els dos sentits de la marxa durant més d'una hora i a les 15.20 hores s'ha donat pas alternatiu.