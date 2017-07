Reparen la coberta de l’església de la Granja d’Escarp

Inversió de 90.000 € del bisbat

Aquesta setmana s’han iniciat les obres per reparar les teules danyades de la coberta de l’església de Sant Jaume de la Granja d’Escarp i resoldre els problemes de filtracions d’aigua a l’interior. Els treballs preveuen una inversió de 90.000 euros i les obres estan finançades pel bisbat de Lleida. De fet, les filtracions d’aigua van obligar el bisbat a tancar el temple al públic a l’abril i les misses se celebren al local parroquial.

Precisament, aquesta setmana operaris de l’elèctrica Endesa també han finalitzat els treballs de substitució dels cables trenats de baixa tensió que es troben a la façana de l’església. L’elèctrica va optar per substituir el cablatge d’aquesta zona en lloc de protegir la instal·lació per permetre que es pogués aixecar la bastida necessària per executar les obres de restauració de la coberta de l’església. Des de l’abril les misses se celebren al local parroquial de la Granja i els actes on hi ha una afluència de públic més gran com enterraments es traslladen al centre cívic.

La previsió és que entre el setembre i l’octubre estiguin finalitzades les obres i es pugui obrir el temple als feligresos.