Un laboratori culinari a Bell-lloc

El grup Teresa Carles inverteix gairebé vuit milions d’euros en un nou obrador i un centre d’investigació al polígon Vinyes del Mig || Els primer moviments de terra van començar a mitjans de mes i esperen poder obrir les instal·lacions la primavera de l’any que ve

La decisió de construir l’obrador a Bell-lloc no ha sigut pas aleatòria. Aquesta empresa té l’origen fa gairebé quaranta anys en un restaurant ubicat al carrer Joan Baiget de Lleida i volien estar a prop de “la terra on vam nàixer” i, a més, aquest polígon és un lloc estratègic al costat de l’autovia A-2, des d’on es pot arribar ràpidament a Barcelona.

A Vinyes del Mig, on han comprat dos parcel·les que sumen 20.000 metres quadrats (encara que de moment només construiran en una), centralitzaran la producció de la seua línia de sucs, esnacs i begudes vegetals i gelats i analitzaran com fer créixer les marques del grup: Teresa Carles, Flax & Kale, Flax & Kale à porter i Teresa’s. Barri va explicar que a finals del 2017 comptaran ja amb sis restaurants.

Actualment tenen un obrador a Bellcaire, encara que aquestes noves instal·lacions seran deu vegades més grans. En aquest punt, el director executiu va dir que no sabien quin serà el futur del grup a Bellcaire, però va assegurar que mantindran el procés artesanal d’elaboració dels seus productes. Per aquesta raó, es refereixen al projecte com l’obrador i no com la planta.

Amb l’obertura del nou obrador a Vinyes del Mig, es podrien permetre la possibilitat de participar en altres projectes amb l’empresa tèxtil i implantar el servei de Flax & Kale à porter en altres botigues, que aporta “una experiència superior de compra” als clients, inspirat en els models dels grans centres comercials per atreure els consumidors després de detectar un auge en les compres en línia

.