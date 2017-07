Il·luminació al parc Riella d’Agramunt gràcies a reciclar bé

La Generalitat va bonificar el consistori amb 11.900 euros el 2016

L’ajuntament d’Agramunt instal·larà il·luminació al parc Riella, dedicat a l’un

iv



El procés participatiu va registrar 206 vots de veïns, que van escollir entre els tres finalistes

ers del poeta local Guillem Viladot, que permetrà poder gaudir de les obres d’art que hi ha exposades durant la nit. Aquest va ser el projecte popular guanyador dels tres que van arribar a la final del procés participatiu que va impulsar el consistori per destinar la bonificació de l’Agència Catalana de Residus per la matèria orgànica reciclada durant l’any passat, que ascendeix a 11.900 euros.

El procés participatiu va registrar 206 vots. La il·luminació del parc Riella va guanyar amb 85 vots, seguida de la recuperació de dos gegants desapareguts, el Rei de Tremecen i la Delfina, que va aconseguir 68 vots, i la creació de dos lavabos públics, que va registrar 53 vots.

Els interessats podien proposar u

n projecte dels quals el consistori va seleccionar tres prop

ostes viables i les va posar a exposició pública perquè fossin votades. Està previst que el projecte guanyador es comenci a executar a partir del setembre.

La iniciativa pretén conscienciar els veïns de la importància del reciclatge, ja que si ho fan més i millor hi ha més retorn econòmic per al benefici del municipi.