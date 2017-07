Mor el conductor d’una furgoneta en una sortida de via a la C-14 a Artesa de Segre

El vehicle va bolcar al xocar contra l’entrada d’una finca i cinc ocupants més van resultar ferits

Un conductor de 48 anys va morir ahir en una sortida de via a la C-14 al terme municipal d’Artesa de Segre. L’accident va tenir lloc a les 13.53 hores en el punt quilomètric 107, entre Artesa i Ponts, quan, per causes que es desconeixen i s’investiguen, el conductor d’una furgoneta amb sis ocupants va perdre el control, va xocar contra l’entrada de ciment d’una finca i va bolcar a la cuneta de la carretera. El xòfer i un altre dels ocupants van haver de ser excarcerats pels Bombers al quedar atrapats a l’interior del vehicle. Finalment, els serveis d’emergències