Els Rurals investiguen a Os de Balaguer avisos sobre un ós

Rastregen la zona amb un gos ensinistrat sense trobar indicis || Caçadors eviten l’àrea dels presumptes albiraments

Els Agents Rurals investiguen si un ós ha aparegut al terme municipal d’Os de Balaguer, lluny dels hàbitats habituals d’aquesta espècie a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà. Membres d’aquest cos de la Generalitat van rastrejar ahir la zona en la qual havien rebut avisos sobre presumptes albiraments, sense trobar indicis que corroborin la presència d’aquest animal. Després de recórrer-la amb l’ajuda d’un gos ensinistrat, estudien ara la possibilitat d’instal·lar trampes fotogràfiques.Per la seua banda, caçadors de la localitat eviten per ara atansar-se al lloc, tant per precaució com per facilitar la tasca dels agents. Alguns apunten que l’ós