Greu un adolescent de 15 anys al llançar-se a una piscina a Alpicat

Va succeir en una instal·lació desmuntable al col·legi Terraferma, que investigarà el que ha succeït || Va ser evacuat al Vall d’Hebron, on està ingressat a l’UCI

Un adolescent de 15 anys i veí de Lleida es troba ingressat a l’hospital Vall d’Hebron en estat greu després de tenir divendres passat un accident al llançar-se a una piscina a Alpicat. Segons van informar a aquest diari fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els fets van tenir lloc cap a dos quarts de nou del vespre al recinte del col·legi Terraferma. El jove, alumne del centre, hi havia anat a la tarda amb altres companys de tercer d’ESO, després que des de la direcció se’ls cedís l’espai del camp de futbol per jugar, com havia ocorregut en altres