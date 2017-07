Lles paga als pirates informàtics i recupera arxius segrestats

L’ajuntament va patir un atac cibernètic al juliol, el segon a un consistori a Lleida || Dos setmanes paralitzat perquè només tenia accés al correu electrònic

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’activitat a l’ajuntament de Lles de Cerdanya recupera a poc a poc la normalitat després de l’atac cibernètic informàtic que va patir el 10 de juliol passat. El consistori va recuperar dilluns passat (dia 24) una part de la informació i els arxius municipals dels ordinadors després de pagar als pirates informàtics que els van segrestar, segons fonts pròximes al procés. L’equip de govern no va tenir cap altra opció per recuperar el gran nombre d’informació municipal, ja que es trobava amb l’agreujant de no disposar de còpies de seguretat recent i no podia mantenir l’ajuntament paralitzat. Després de l’atac