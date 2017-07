MAPA. El deute dels ajuntaments de Lleida

SEGRE.com 01/08/2017 a les 06:23

Els ajuntaments de les comarques de Lleida deuen als bancs una mitjana de 412 euros per lleidatà, sense incloure el passiu de la capital, on el deute de l’empresa d’urbanisme distorsiona la xifra. El deute dels consistoris s’ha reduït en els últims anys i en 67 s’ha deixat a zero. Uns altres 16 deuen més de 1.000 euros per habitant.

