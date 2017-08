Anellatge d’ocells a l’Aiguabarreig del Segre-Cinca

Per donar a conèixer els espais naturals

Mig centenar de persones, la majoria famílies amb fills, van participar ahir en la iniciativa d’anellatge d’ocells que l’Associació Leader Ponent, a través del projecte Espais Naturals de Ponent, va organitzar a la Granja d’Escarp. Els assistents van poder conèixer de primera mà quaranta-cinc exemplars de catorze espècies diferents d’ocells i participar en l’anellatge de les aus.

Aquesta activitat s’emmarca en un programa més global amb una trentena d’activitats diferents per donar a conèixer els diversos espais naturals de Lleida, com va ser el cas d’ahir a l’Aiguabarreig Segre-Cinca a la Granja d’Escarp.

Leader Ponent impulsa aquest tipus de turisme centrat en l’interès per la naturalesa i de baix impacte ambiental. L’activitat d’ahir va estar dirigida per Sergi Sales, ornitòleg, educador i anellador expert, especialitzat en aus aquàtiques i ambients de secà, que va explicar als presents com poden identificar-les, conèixer com es desplacen, què mengen, la seua orientació i moltes altres coses, amb l’únic objectiu de veure i conèixer més de prop aquests ocells i, alhora, sense fer-los cap mal.