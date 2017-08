Ferit lleu al caure des de 4 metres amb el cotxe a la Vall de Boí

Espectacular accident aquest dimarts a la Vall de Boí després que un conductor va patir ferides lleus després de caure des de quatre metres i fer diverses voltes de campana. El sinistre va tenir lloc poc abans de les set del matí, en el punt quilomètric 2 de la carretera L-501, al terme municipal de la Vall de Boí.

Per causes que es desconeixen i s’investiguen, el conductor d’un turisme va perdre el control del vehicle, va sortir de la via, va caure per un desnivell de quatre metres i va fer diverses voltes de campana.



El cotxe va ser trobat bolcat, però el conductor només va patir ferides lleus i va ser evacuat pel SEM. Fins al lloc també van acudir efectius dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra.