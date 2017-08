L’ANC preveu contractar més de cent autocars a Lleida per a la Diada

L’ANC ha obert les inscripcions per participar a la Diada del sí: Referèndum és democràcia, el pròxim Onze de Setembre, en la qual es preveu omplir el passeig de Gràcia i el carrer Aragó de Barcelona per crear un signe positiu, simbolitzant totes les oportunitats d’un nou estat en forma de república. L’ANC ja té reservats més de cinquanta autocars per a les comarques del pla i les del Pirineu i calcula que se superarà amb escreix el centenar de busos. La coordinadora de Lleida, Glòria Segarra, va apuntar que aquest any serà igual o superior als anteriors, perquè “hem començat abans per intentar que la gent es quedi sense plaça i hagi de recórrer al transport particular”. “De moment, és aviat, encara que potser s’arriba fàcilment fins als dos-cents autocars”, va assenyalar. Pel que fa als inscrits, va explicar la coordinadora de Lleida que serà més complicat conèixer amb exactitud els assistents perquè moltes inscripcions es poden fer directament a través del web de l’ANC. No obstant, va apuntar que ja s’ha iniciat la venda de samarretes per participar en el gran mosaic del dia 11 de setembre a l’Eixample de Barcelona. Els assistents lleidatans ocuparan els trams de l’Eixample esquerre entre la rambla de Catalunya, l’avinguda Balmes i el carrer Enric Granados, concretament del tram 400 al 407 (al costat groc del mapa).