Mollerussa obligarà usuaris de pisos socials a fer un curs sobre la llar

Perquè puguin fer front a situacions com ara una fuita de gas o humitats

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Borsa de l’Habitatge de Mollerussa obligarà les persones que lloguin habitatges socials a seguir un curs sobre el manteniment de la llar. Aquesta formació ensenyarà als arrendataris què s’ha de fer davant de situacions com ara fuites de gas, sobrecàrregues elèctriques o l’aparició d’humitat a les parets. Així ho va explicar ahir la tècnica del servei Eva Millán, que va indicar que aquesta nova actuació està motivada per la detecció per part dels tècnics responsables, a través de les visites de seguiment dels habitatges i les incidències rebudes, que una gran part dels arrendataris no disposa d’una informació correcta