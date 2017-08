Presó per violar a Mollerussa una jove després de drogar-la

El Tribunal Suprem confirma els quatre anys i mig de presó || L’acusat li va subministrar somnífers i cocaïna a la beguda

El Tribunal Suprem confirma la condemna imposada a un veí de Mollerusa que va ser jutjat per l’Audiència de Lleida acusat de violar una menor després de drogar-la posant-li somnífers i cocaïna a la beguda. En la sentència, l’Alt Tribunal rebutja els recursos plantejats per l’acusat, de 57 anys, i ratifica la pena imposada per l’Audiència Provincial, de quatre anys i sis mesos de presó, per un delicte d’abús sexual. Els fets van tenir lloc el maig del 2013, quan el processat, veí de la víctima, va acompanyar aquesta i uns amics fins a Lleida, per després anar a recollir-los