Un foc arrasa 15 hectàrees a Vallbona de les Monges just al costat d'on es van cremar 900 hectàrees l'any passat

Actualitzada 02/08/2017 a les 20:11

Un incendi ha arrasat aquesta tade 15 hectàrees de vegetació forestal a Vallbona de les Monges en una zona molt propera on l’estiu passat van quedar calcinades 900 hectàrees per sengles focs. El foc s'ha iniciat a peu de la carretera LV-2335, en el quilòmetre 9 i els Agents Rurals, responsablse de la investigació de les causes, no descarten que hagi estat intencionat o fruit d’una negligència.

Els bombers han rebut l’avís poc abans de les quatre de la tarda i han desplaçat fins el lloc un total de 26 dotacions. Malgrat que el foc s’ha propagat ràpidament a causa de la topografia del bosc, amb un fort pendent, i el vent, ha estat controlat poc després gràcies a l’ampli dispositiu, que ha comptat amb l’ajuda de veïns del poble, i a que ha afectat una zona ja cremada l’any passat. D’altra banda, aquesta tarda també s’ha registrat un altre foc a Maldà que ha afectat una mica més de mitja hectàrea, mentre que a Roselló han cremat dos hectàrees de finques agrícoles.