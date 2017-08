Adif invertirà en deu estacions de Lleida sols 42.000 € després d’anys de deixadesa

Anuncia un pla de millora en 443 instal·lacions rurals per 2,1 milions a tot l’Estat

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va anunciar ahir un pla extraordinari d’inversions per a les seues estacions, que n’inclou una desena a les dos línies que uneixen Lleida i Barcelona a través de Manresa i Tarragona, totes tancades. L’organisme només preveu gastar 42.000 euros entre totes des d’aquest any fins al vinent.Deu estacions de les línies regionals de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) a Lleida seran objecte de millores entre aquest any i el 2018, però el pressupost per a treballs de neteja, pintura, electricitat i maçoneria en aquestes instal·lacions, tancades des de fa anys, es limitarà a només 42.000 euros. Així