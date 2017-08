Bárcenas, de compres en una botiga de Vielha

L’extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas va aparèixer ahir a Vielha, on veïns de la capital aranesa van poder veure’l i fotografiar-lo al migdia en un comerç de la localitat. Imputat en el cas Gürtel i amb altres processos judicials en curs, està en llibertat sota fiança des del 2015, dictada per l’Audiència Nacional. Bárcenas ha visitat diverses vegades en els últims anys la Val d’Aran, on té un xalet que li va ser embargat a Ruda. Des del 2015, les vacances d’hivern i estiu de Bárcenas a la Val han anat precedides d’un permís judicial i del compromís de personar-se periòdicament davant del jutjat de primera instància i instrucció de Vielha. La seua última visita coneguda va ser l’agost de l’any passat, quan la presència de l’extresorer i antic senador popular va despertar una gran atenció de mitjans de comunicació de tot Espanya.