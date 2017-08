Governació assigna un sou d’alcalde a 152 pobles i el nega a 7 per incomplir requisits

Ajuda anual d’entre 6.199 i 17.505 € per retribuir electes de municipis de fins a 2.000 veïns || Negatives per superar el límit d’ingressos o no acreditar que comptes i pagaments de tributs estan al dia

Un total de 152 ajuntaments de Lleida rebran enguany les subvencions que atorga cada any el departament de Governació per retribuir càrrecs electes en poblacions de fins a 2.000 habitants. Se les coneix com el “sou de l’alcalde”, encara que també pot utilitzar-se per sufragar sous de regidors, i oscil·laran entre els 6.199 i 17.505 euros per als consistoris lleidatans. Davant els municipis que es beneficiaran d’aquests ajuts, la conselleria ha denegat 7 peticions al considerar que no complien requisits de la convocatòria. En alguns casos per superar el límit d’ingressos ordinaris, en altres per no acreditar que la corporació