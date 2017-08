Queixes a Tàrrega per orina i excrements de gos a les portes d’habitatges

Orines de gos i fins i tot excrements en portals d’habitatges de Tàrrega provoquen queixes entre veïns, que lamenten l’incivisme d’alguns propietaris d’aquests animals. El malestar per aquesta raó s’ha fet palès a les xarxes socials, mentre que veïns d’un bloc del carrer Bellpuig han penjat un cartell a l’entrada de l’immoble en el qual reclamen que els gossos no orinin al portal.

Per la seua part, l’ajuntament ha intensificat controls de la Policia Local per sancionar els propietaris de gossos que no recullen els excrements dels seus animals. S’ha de recordar que, al juny, el consistori va anunciar que havia posat mig centenar de multes per aquesta raó al llarg de set mesos. Juntament amb les sancions als infractors, el municipi ha impulsat una campanya per promoure el civisme i recordar la responsabilitat dels qui tenen mascotes de recollir les deposicions. Per a això, ha desplegat cartells amb el lema “Ell no pot, fes-ho tu”. Aquests rètols recorden que la multa per deixar els excrements a la via pública oscil·la entre 151 i 300 euros.

D’altra banda, l’alcaldessa, Rosa Maria Perelló, va plantejar ahir, en declaracions a Tàrrega Televisió, que els amos de gossos portin amb ells una botella d’aigua per diluir l’orina dels animals i evitar pudors.