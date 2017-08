Troben restes de població del 4800 aC a Aigüestortes

La tercera campanya d’excavacions arqueològiques portada a terme aquest estiu a l’anomenat Abric d’Obagues de Ratera, a Espot, al Parc Nacional d’Aigüestortes, ha pogut documentar nivells l’antiguitat dels quals seria superior a l’any 4800 abans de Crist. Les excavacions s’han dut a terme en una petita cavitat situada a 2.300 metres d’altitud i formada per una acumulació de grans blocs de granit.

Al llarg dels diferents períodes documentats en campanyes anteriors s’aprecien els arranjaments, amb petites construccions, que es van dur a terme per adequar aquest espai com a lloc de resguard, refugi i hàbitat i la seua ocupació. Fins ara, els treballs havien pogut documentar una extensa seqüència arqueològica amb ocupacions d’època contemporània, d’inicis i l’edat mitjana (segles VI i VII) i prehistòriques, amb fases compreses entre 530 i 2.800 anys abans de Crist. Destaquen murs i elements com ganivets de sílex, puntes de fletxa i material aliè al territori.