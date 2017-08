Rescaten cinc milans atrapats en una bassa de purins a Preixens

Els Agents Rurals van rescatar cinc milans negres d’una bassa de purins a Preixens, a la comarca de la Noguera. Segons va informar ahir el cos mediambiental de la Generalitat a les xarxes socials, el rescat va ser possible gràcies a un avís ciutadà. Pel que sembla, els ocells es llançaven a la bassa per capturar insectes i mamífers i a l’impregnar-se’ls les ales van quedar atrapats i no podien volar.

Els agents els van treure de la bassa i els van traslladar a un centre de fauna salvatge de la Generalitat per a la seua recuperació.

Així mateix, membres dels Agents Rurals van traslladar ahir un mussol ferit a Alt Àneu. L’animal havia estat rescatat prèviament gràcies a la col·laboració ciutadana, després que vianants alertessin de la presència de l’animal malferit. Presentava problemes a una de les ales i va ser traslladat a un centre de recuperació abans de tornar-lo al seu hàbitat.

Així mateix, els Rurals van capturar una serp blanca al nucli urbà de Balaguer després de rebre l’avís de la propietària d’una botiga. L’animal va ser tornat al seu medi natural. Els agents van assenyalar que aquesta espècie de serp és totalment inofensiva i s’alimenta preferiblement de ratolins i talps.

En aquests casos, es recomana als ciutadans trucar al 112 per avisar els Rurals i que puguin fer-se càrrec de l’animal.